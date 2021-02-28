بريطانيا: جواز سفر اللقاح وسيلة لتعافي البلاد والاقتصاد من «كورونا»

أوضح وزير المالية البريطاني أن فكرة منح الناس جوازات سفر أو شهادات لقاح للسماح لهم بدخول الأماكن قد تكون وسيلة لمساعدة البلاد واقتصادها على التعافي من فيروس كورونا.وأشار ريشي سوناك، وفقا لوسائل إعلام بريطانية، إلى أنه "من الواضح أنه سؤال معقد ولكنه من المحتمل أن يكون ذا صلة يمكن من مساعدتنا على إعادة فتح تلك الأجزاء من بلادنا مثل الأحداث الجماعية".وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستجري مراجعة للنظر في الأسئلة العلمية والأخلاقية والفلسفية والأخلاقية حول استخدام شهادات اللقاح للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، مما قد يساعد في إعادة فتح أماكن الترفيه والضيافة.