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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رفض دعوى «فرض الحراسة» على نقابة الصحفيين

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:36 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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قضت محكمة القضاء الإدراي في مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعاوى المقامة من شوقي البربري المحامي بالنقض، وكيلًا عن الصحفي عصام إبراهيم أبوالنجا، والتي طالب فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.

واختصم الطعن رقم 32309 لسنة 75 قضائية، كلا من نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، بصفتهما القانونية.

وقالت الدعوى، إن الطاعن اتجه إلى نقابة الصحفيين لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، إلا أن نقابة الصحفيين رفضت ذلك رغم حصول الطالب على الأحكام النهائية والباتة في أحكام كانت مدرجة عليه.

وأضافت الدعوى أن نقابة الصحفيين، رفضت تنفيذ تلك الأحكام القضائية الصادرة من قضائنا العادل والشامخ وضربت بتلك الأحكام عرض الحائط بل وتحاول الإسراع في إجراء انتخابات النقابة يوم 5 مارس الجاري غير عابئة بما قرره قضاؤنا الشامخ، وذلك بعدم تنفيذ الأحكام الباتة والنهائية وقامت برفع قضايا وهمية ضد الصحفيين مما يعد إهدارًا للمال العام، وكذا صرف مبالغ مالية لغير المستحقين.

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