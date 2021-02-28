رفض دعوى «فرض الحراسة» على نقابة الصحفيين
الأحد 28/فبراير/2021 - 02:36 م
عماد سليمانطباعة
قضت محكمة القضاء الإدراي في مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعاوى المقامة من شوقي البربري المحامي بالنقض، وكيلًا عن الصحفي عصام إبراهيم أبوالنجا، والتي طالب فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.
واختصم الطعن رقم 32309 لسنة 75 قضائية، كلا من نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، بصفتهما القانونية.
وقالت الدعوى، إن الطاعن اتجه إلى نقابة الصحفيين لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، إلا أن نقابة الصحفيين رفضت ذلك رغم حصول الطالب على الأحكام النهائية والباتة في أحكام كانت مدرجة عليه.
وأضافت الدعوى أن نقابة الصحفيين، رفضت تنفيذ تلك الأحكام القضائية الصادرة من قضائنا العادل والشامخ وضربت بتلك الأحكام عرض الحائط بل وتحاول الإسراع في إجراء انتخابات النقابة يوم 5 مارس الجاري غير عابئة بما قرره قضاؤنا الشامخ، وذلك بعدم تنفيذ الأحكام الباتة والنهائية وقامت برفع قضايا وهمية ضد الصحفيين مما يعد إهدارًا للمال العام، وكذا صرف مبالغ مالية لغير المستحقين.
واختصم الطعن رقم 32309 لسنة 75 قضائية، كلا من نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، بصفتهما القانونية.
وقالت الدعوى، إن الطاعن اتجه إلى نقابة الصحفيين لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، إلا أن نقابة الصحفيين رفضت ذلك رغم حصول الطالب على الأحكام النهائية والباتة في أحكام كانت مدرجة عليه.
وأضافت الدعوى أن نقابة الصحفيين، رفضت تنفيذ تلك الأحكام القضائية الصادرة من قضائنا العادل والشامخ وضربت بتلك الأحكام عرض الحائط بل وتحاول الإسراع في إجراء انتخابات النقابة يوم 5 مارس الجاري غير عابئة بما قرره قضاؤنا الشامخ، وذلك بعدم تنفيذ الأحكام الباتة والنهائية وقامت برفع قضايا وهمية ضد الصحفيين مما يعد إهدارًا للمال العام، وكذا صرف مبالغ مالية لغير المستحقين.