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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة 8 متهمين للجنايات.. قتلوا طفلًا لخلاف على قطعة أرض فى كرداسة

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:48 م
إحالة 8 متهمين
إحالة 8 متهمين
محمد عيسى
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أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأحد، 8 أشخاص للمحاكمة أمام الجنايات، لقيامهم بقتل طفل بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بمنطقة كرداسة.

حملت القضية رقم 12343 لسنة 2020 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 3230 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة.

وجاء في قرار الإحالة: "تتهم النيابة العامة بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات (حسن. ص) - ۳۳ سنة - مقاول، و(سيد. س) - 58 سنة - مزارع -(عبداللاه.ح) - 59 سنة - مزارع - (ماهر ع) - ۸۱ سنة - بالمعاش)، و(أحمد ع)، و(غريب م)، و(صبري م) ٤٢ سنة - مزارع، و(عبدالناصر. م) - 44 سنة - محاميًا، لأنهم في يوم ٨ أكتوبر٢٠٢٠، اشترك السابع والثامن بطريق التحريض والاتفاق بين المتهمين بدائرة مركز شرطة كرداسة - محافظة الجيزة في قتل المجني عليه الطفل (عمر. م) - عمدا مع سبق الإصرار المعلق على حدوث أمر بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح أي من غرائمهم حائزين الأرض الزراعية مأربهم الذي أيقنوا حضور غرائمهم به متحدة إرادتهم على تحقيق النتيجة الإجرامية آنفة البيان، وما إن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة حتى أطلق المتهم الأول وابلًا من الأعيرة النارية صوب المجني عليهم قاصدًا إزهاق روح أي منهم فأحدث إصابة المجنى عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهمين من الثاني وحتى السادس على مسرح الواقعة للشد من أزره، وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الأول، أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص له بإحرازه. أحرز ذخائر (طلقات آلية) مما تستعمل على السلاح الناري أنف البيان مما لا يجوز الترخيص بإحرازها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مقتل طفل يبلغ من العمر 15 عامًا على أيدي آخرين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بمنطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة، حيث تبين أن خلافات نشبت بين أسرة المجني عليه ومستأجر الأرض الزراعية من رب الأسر المتوفى.

وتابعت التحقيقات، أن مستأجر الأرض استعان بعدد من أعوانه، وأطلقوا النيران في الهواء لإرهاب أسرة الضحية، فأصاب طلق ناري من بندقية آلية الطفل المجني عليه مما أسفر عن وفاته في الحال.

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