«كيان» تتعاقد مع يوسف زيدان لإصدار كتبه

تعاقدت دار كيان للنشر والتوزيع مع الكاتب والمفكر يوسف زيدان لإصدار كتبه في الفترة المقبلة.ويصدر زيدان قريبًا كتابه "فقه الهيام" ويعيد طبع 6 كتب كان قد سبق طبعها مع دور نشر أخرى.الكتب التي سيعيد زيدان طبعها هي فقه الحب، فقه العشق، شجون عربية، شجون مصرية، شجون فكرية، شجون تراثية.يذكر أن يوسف زيدان هو كاتب ومفكر مصري وأستاذ جامعي، ومتخصص في التراث العربي المخطوط وعلومه، له عدة مؤلفات وأبحاث علمية في الفكر الإسلامي والتصوف وتاريخ الطب العربي، وصدرت له العديد من الروايات منها رواية عزازيل والتي فازت بجائزة البوكر والكثير كما يشار إلى أنه عمل مديرًا لمركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.