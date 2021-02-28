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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية التركية تستدعي سفير طهران بأنقرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:10 م
السفير الإيراني
السفير الإيراني في العراق إيرن مسجدي
منار أحمد - أمينة زكي
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استدعت الخارجية التركية، اليوم الأحد، سفير طهران بأنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق، وفقا لشبكة« سكاي نيوز» الاخبارية.

وقالت وزارة الخارجية التركية: إن ما ننتظره من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها.

وكان السفير الإيراني في العراق، إيرن مسجدي، قد قال: "نحن نرفض التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية ولا أن تقوم باحتلاله".

وأضاف: "على الأتراك أن ينسحبوا إلى خطوط حدودهم الدولية، وينتشروا هناك، وأن يتولى العراقيون بأنفسهم ضمان أمن العراق".

ورد السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، على «مسجدي»، بالقول إنه "سيكون سفير إيران آخر من يلقي محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق".

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