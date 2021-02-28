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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الإسماعيلية» تتابع محطة معالجة صرف صحي أبوصوير بـ7 ملايين جنيه (صور)

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:05 م
جولة محافظ الإسماعيلية
جولة محافظ الإسماعيلية
مصطفى دياب
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تفقد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مشروع محطة معالجة صرف صحي قرية السبع أبار غربية، يرافقه ممثل الجهاز التنفيذي لقطاع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ونصر جيد، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، لمتابعة الأعمال التي يجري تنفيذها لتذليل كافة المعوقات لسرعة البدء في تشغيل المشروع.

يذكر أن المحطة على مساحة إجمالية قدرها نحو 7 فدادين، وتصل جملة تكلفتها إلى 70 مليون جنيها للمرحلة الأولى والتي تصل قدرتها التصريفية إلى 12000 متر مكعب في اليوم كمرحلة أولى.

وتستهدف المحطة خدمة مدينة أبوصوير وقرية السبع آبار وتوابعها وقريتى المنايف والسماكين والإسكان الأجتماعي، ويصل إجمالى تكلفة مشروعات الصرف الصحى كاملة بمركز ومدينة أبوصوير والتي طال انتظار انتهائها لعدة سنوات إلى ما يزيد عن 150 مليون جنيها.

كما قام السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية بالمرور على توابع القرية واستمع إلى طلبات ومقترحات المواطنين، وكان أهمها رفع كفاءة كوبري أبوعياد، وأصدر تعليماته لمدير إدارة الرى بإصلاح جانبي الكوبري حفاظآ وحرصآ على حياة المواطنين، مشددًا على تنفيذ تعليمات محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تضافر الجهود من جميع أجهزة الدولة والقيادات التنفيذية بمختلف مستوياتهم من أجل خدمة المواطنين.

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