الدفاع الروسية تكشف حقيقة تحطم مروحية تابعة لها بالحسكة

كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الأنباء التى ترددت حول تحطم مروحية تابعة لها فى الحكسة السورية.وقالت الدفاع الروسية فى بيان لها، إن مروحية من نوع (مي 35) نفذت هبوطا اضطراريا أثناء قيامها بدورية جوية فوق محافظة الحسكة وأن أفراد طاقمها بخير، وفقا لما نقلته وكالة سانا السورية.وتابعت الوزارة في بيانها "إن الحادث وقع اليوم أثناء تنفيذ مروحية من طراز (مي 35) دورية جوية فوق محافظة الحسكة، مشيرة إلى أن أفراد طاقمها نقلوا على وجه السرعة إلى المطار وليس هناك أي خطر على حياتهم".وأشارت الوزارة إلى أن طاقم المروحية أكد عدم تعرضها لإطلاق النار.