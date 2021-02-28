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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:40 م
بورصة البحرين
بورصة البحرين
وكالات
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سجل المؤشر العام لسوق البحرين المالي ارتفاعًا، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحًا 1.82 نقطة ليصل إلى مستوى 1466.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.04 مليون سهم بقيمة 547.2 ألف دينار بحريني.

وصعدت بورصة البحرين بقطاع الخدمات بنسبة نمو 19.47% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 10%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.93% مدفوعًا.

وصعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.3% بضغوط هبوط سهمي مجموعة البركة المصرفية، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.39%، 1.7%، على التوالي.

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