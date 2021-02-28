مرشحو نقابة الصحفيين أمام مجلس الدولة يعترضون على وقف الانتخابات

تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى المقامة لإلغاء انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها الجمعة المقبلة.وحضر سيد أبوزيد الممثل القانوني لنقابة الصحفيين ومقيمين الدعاوى، وعدد من المتدخلين هجوميًا لرفض الدعاوى وإجراء الانتخابات في موعدها، على رأسهم رفعت رشاد وكارم يحي المرشحان على مقعد نقيب الصحفيين وحسام السويفى، ومساعد الليثي وياسر سليم المرشحين لعضوية المجلس.وذكرت الدعاوى والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥ قضائية، واختصمت نقيب الصحفيين بصفته القانونية، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق في شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.كما ذكرت الدعوى الأخري المقامة من أحد الصحفيين، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك.