رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

لطيفة سالم: دعم أسرتي كان سببا في حبي للتاريخ

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:44 ص
لطيفة سالم
لطيفة سالم
ايهاب مصطفى
طباعة
كشفت الدكتورة والمؤرخة لطيفة سالم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكلية الآداب جامعة بنها، تفاصيل رحلتها وحياتها، ومشروعاتها البحثية في التاريخ والتي جعلتها واحدة من أشهر المؤرخين في التاريخ المصري الحديث والمعاصر، مؤكدة أن تلك البحوث نابعة من حبها وشغفها لقراءة التاريخ وكشف أسراره.

وأضافت "سالم" خلال لقائها مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أنها وجدت من أسرتها الدعم الكافي الذي يدفعها لتنمية تلك الموهبة واستكمال بحوثاتها في التاريخ، حتى أنها قبل تعيينها في الجامعة عملت في إحدى المدارس وتركتها لاستكمال دراسة التاريخ في جامعة القاهرة وتحضير الماجستير.

وأوضحت أنه رغم أنها كانت من الأوائل في جامعة الإسكندرية إلا أنها لم تعين معيدة بها، ولم تعين في الجامعة إلا بعد افتتاح فرع لجامعة الزقازيق في مدينة بنها، والتي التحقت بها مدرسا مساعدا، قائلة: "ما صدقت لقيت إعلان في جامعة بنها وقدمت فيها وربنا وفقني واتعينت، وكمان كنت فرحانة علشان قريبة من إسكندرية وعلى نفس الخط".

وأشارت إلى أن أحد أهم الأسباب الرئيسية التي حببتها في جامعة بنها قربها من القاهرة، باعتبارها العاصمة والتي بها جميع الوثائق والمصادر والمعلومات، فكانت بنها محطة وسط ما بين الأسرة في الإسكندرية والقاهرة مصدر المعلومات والتاريخ.

موضوعات متعلقة

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

برعاية انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

نماذج استرشادية للصف الخامس الابتدائي الترم الأول

نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بحملات دورية لرفع القمامة من المراكز والمدن

image description

محافظ أسيوط يبحث مقترحات تطوير مشروع الرصف بالمدن والمراكز

image description

رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

image description

رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

برعاية انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

برعاية انتصار السيسي.. وزيرة الثقافة: جائزة «المبدع الصغير» مرت بمراحل عديدة للانطلاق

أسماء أعضاء اللجنة العليا لشئون جائزة الدولة للمبدع الصغير

انتصار السيسي: جائزة الدولة للمبدع الصغير حلم أطفالنا (فيديو)

برعاية انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير