لطيفة سالم: دعم أسرتي كان سببا في حبي للتاريخ

كشفت الدكتورة والمؤرخة لطيفة سالم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكلية الآداب جامعة بنها، تفاصيل رحلتها وحياتها، ومشروعاتها البحثية في التاريخ والتي جعلتها واحدة من أشهر المؤرخين في التاريخ المصري الحديث والمعاصر، مؤكدة أن تلك البحوث نابعة من حبها وشغفها لقراءة التاريخ وكشف أسراره.وأضافت "سالم" خلال لقائها مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أنها وجدت من أسرتها الدعم الكافي الذي يدفعها لتنمية تلك الموهبة واستكمال بحوثاتها في التاريخ، حتى أنها قبل تعيينها في الجامعة عملت في إحدى المدارس وتركتها لاستكمال دراسة التاريخ في جامعة القاهرة وتحضير الماجستير.وأوضحت أنه رغم أنها كانت من الأوائل في جامعة الإسكندرية إلا أنها لم تعين معيدة بها، ولم تعين في الجامعة إلا بعد افتتاح فرع لجامعة الزقازيق في مدينة بنها، والتي التحقت بها مدرسا مساعدا، قائلة: "ما صدقت لقيت إعلان في جامعة بنها وقدمت فيها وربنا وفقني واتعينت، وكمان كنت فرحانة علشان قريبة من إسكندرية وعلى نفس الخط".وأشارت إلى أن أحد أهم الأسباب الرئيسية التي حببتها في جامعة بنها قربها من القاهرة، باعتبارها العاصمة والتي بها جميع الوثائق والمصادر والمعلومات، فكانت بنها محطة وسط ما بين الأسرة في الإسكندرية والقاهرة مصدر المعلومات والتاريخ.