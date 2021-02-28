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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 وفيات و880 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:02 ص
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
عبير سليم
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، تسجيل 5 وفيات و880 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلن المركز في بيانه اليومي عن الوضع الوبائي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، تماثل للشفاء 748 حالة.

وبّين أن إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في البلاد بلغ 2179 والإصابات 133338 حتى الآن.
5 وفيات و880 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا
5 وفيات و880 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

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