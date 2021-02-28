5 وفيات و880 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، تسجيل 5 وفيات و880 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.كما أعلن المركز في بيانه اليومي عن الوضع الوبائي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، تماثل للشفاء 748 حالة.وبّين أن إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في البلاد بلغ 2179 والإصابات 133338 حتى الآن.