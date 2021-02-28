إجراءات الحماية.. «الكمامة» تُسقط 12 ألف شخص في قبضة الأمن

أسفرت جهود أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 11828 شخصًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 11740 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 88 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.كما تم تحرير 584 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 196 قضية في مجال منع تداول «الأرجيلة»، بإجمالي مضبوطات1126 «أرجيلة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التىيتتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات «كوفيد - 19».