الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء الحوثي على السعودية

أدانت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ اللبنانية، الاعتداء الصاروخي الباليستي والمسيرات على أهداف مدنية في ​المملكة العربية السعودية​ ومنها في العاصمة ​الرياض.واستنكرت الخارجية اللبنانية، في بيان لها اليوم، أي استهداف للمدنيين الأبرياء، وتعتبر هذا الاعتداء انتهاكا للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين.وشجبت الوزارة أي اعتداء على سيادة السعودية، معربة عن كامل تضامنها معها بوجه محاولات تهديد سلامتها واستقرارها وامنها، وفقا لموقع النشرة اللبناني.