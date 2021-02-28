موريتانيا تؤكد دعمها الثابت للسعودية بشأن مقتل خاشقجى

أعربت موريتانيا عن "دعمها الثابت" لـ "لدور المحوري" الذي ما فتئت السعودية تضطلع به على المستويين الإقليمي والدولي في خدمة السلم والتنمية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكدت الخارجية الموريتانية في بيان أصدرته ليل السبتالأحد ثقتها الكاملة في القضاء السعودي وفي الإجراءات التي يتخذها من أجل أن تأخذ العدالة مجراها.ياتي ذلك تعليقا على نشر الولايات المتحدة لتقرير استخباراتي حول اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.وسبق لموريتانيا أن أيدت الاجراءات القضائية التي اتخذتها الرياض في قضية اغتيال خاشقجي.