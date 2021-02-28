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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. افتتاح المعرض الجماعى استشراف بجاليرى بيكاسو

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:45 ص
المعرض الجماعى
المعرض الجماعى
نضال ممدوح
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يفتتح اليوم الأحد٬ بجاليري بيكاسو إيست٬ معرض للنحت الجماعي٬ بمشاركة أكثر من ثلاثين مثال٬ تحت عنوان "استشراف.. عين يمكنها أن تطلعك علي استشراف الغد"٬ والذي يستمر حتي ١٨ مارس المقبل.

وبحسب الجاليري عن المعرض: إنه استشراف الحياة بالفن التى نتمنى أن تكون أجمل وتنزاح الكورونا. من خلال أكثر من 30 فنانا فى النحت والتصوير من بينهم عبد الهادى الوشاحى وسيف وأدهم وانلى وسمير رافع وعمر النجدى وأحمد شيحة.

تميز المثال "عبد الهادي الوشاحي" بحرفيته كفنان يجيد تطويع قطع الصلصال أو النحاس وجرانيت أسوان الوردي فيحولها إلى تشكيلات تدب فيها الحياة، ويمنحها من روحه فتصير كائنات حية تتنفس تفرح وتحزن تجفل من الحياة حينا وتقبل عليها حينا آخر.

يرى الناقد الإسبانى "راؤل شقارى فيرى" أن أعمال الوشاحى بكتلها الصرحية تشكل بلاغة وعضوية ومعمارية وكونية مثل أجزاء فى النحت المصرى القديم. وأحيانا تتسم أعماله بالدائرية فى تناغم وفخامة النحت الإغريقى.

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