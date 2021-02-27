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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نادر حمدي يتصدر تريند جوجل: أنا صاحب فرح خناقة شيكابالا وأحمد فهمي

السبت 27/فبراير/2021 - 10:28 م
نادر حمدي
نادر حمدي
نعمات مدحت
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تجدد الحديث حول واقعة خنافة شيكابالا وأحمد فهمي، مرة أخرى عندما خرج نادر حمدي، مطرب فريق "واما" وزوجته خلال استضافتهما في برنامج" معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناة cbc، وبعد إذاعة هذا اللقاء تصدر نادر حمدي تريند جوجل، بمقولة "أنا صاحب فرح خناقة شيكابالا وأحمد فهمي".

أسباب تصدر نادر حمدي تريند جوجل

وكشف الفنان والموزع نادر حمدي، تفاصيل الخناقة بين الفنان أحمد فهمي، ولاعب نادي الزمالك محمود شيكابالا، حيث أكد أنها كانت مشاجرة عادية حصلت بين صديقين، مثلما يحدث بين اي اثنين أصدقاء.

وقال خلال اللقاء الذي كان بصحبة زوجته سارة حسني، إن الخناقة سوف تأخذ وقت ويتصالح الاثنين، فهم أصحاب، ووصفهما  نادر حمدي قائًلا: "أطيب اثنين على وجه الأرض".

وأشار نادر إلى أنه كان لا يعتزم على إقامة  حفل زفاف، ولكن الذي قام بتشجيعه على ذلك صديقه الفنان محمد حماقي، وبالفعل تم الزفاف وسط نخبة من الإعلاميين والفنانين والرياضيين بمصر، منوها أن صديقه حمدى بدر، هو من قام بترتيبات العرس.

بينما أشارت المتتجة سارة حسني، زوجة الفنان نادر حمدي، عندما قررت أن تقيم حفل الزفاف، كانا الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني خارج البلاد، وأنها تعتبرهما أخوتها، لذا قررت تأجيل العرس، لحين العودة، لأنها تعتبرهما أخوة ولا تريد إقامة العرس دونهما.

أسباب واقعة مشادة كلامية بين فهمى وشيكابالا


ويشار إلى أنه وقعت مشادة كلامية بين لاعب الزمالك محمود شيكابالا والفنان أحمد فهمي، حين كان الاثنان بحفل زفاف المطرب والموزع نادر حمدي والمنتجة سارة حسني، فقد حاول وقتئذ أحد من قاموا ببطولة فيلم "الحرب العالمية التالتة"، معاتبة أحد أعضاء فريق الزمالك، على ما بدر منه بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة السوبر المصري بالإمارات، والاعتذار له على ما كتبه عنه على حسابه على "إنستجرام"، تعبيرا عن غضبه مما قام اللاعب بعد المباراة، لكن تطور الأمر بين الاثنين حتى وصلا إلى تبادل السباب، وعلى أثرها تمت مقاطعة بينهما.
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