الدبيبة يبحث دور المرأة في الحكومة الليبية الجديدة

التقى رئيس الحكومة الليبية الانتقالية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، أعضاء ملتقى الحوار السياسي لبحث تشكيل الحكومة الجديدة والتي عرضها على رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.وقال الدبيبة في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم، إنه حظي بلقاء إيجابي مع السيدات أعضاء ملتقى الحوار السياسي حيث جرى النقاش حول تشكيلة الحكومة والتحديات التي تواجهه بهذا الخصوص.كما بحث الاجتماع حسب الدبيبة دور المرأة في التشكيلة الحكومية، مشيرا الى أنه أكد التزامه بوجود المرأة بفاعلية وصلاحيات حقيقية فيها، لا كمجرد رقم دون دور حقيقي.يذكر أن رئيس الحكومة الليبية الجديدة عرض الخميس الماضي التصور الهيكلي لحكومته الجديدة على رئيس البرلمان عقيلة صالح من أجل اعتمادها رسميا لبدء مهامها.