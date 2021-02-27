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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مستشفى علاج سرطان الأطفال بالأقصر (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 08:19 م
افتتاح مستشفى علاج
افتتاح مستشفى علاج سرطان الأطفال
هدى الأمير
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شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، ووزير السياحة والآثار ووزير الطيران محمد منار، ومحافظ الأقصر مصطفي ألهم، افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد ومقره مدينة طيبة والذي تعتبر أول مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال بالمجان في الصعيد.

جاء ذلك بحضور محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقيادات مؤسستي الأورمان وشفاء الأورمان، واللواء ممدوح شعبان، والمهندس حسام القباني، ومحمود فؤاد، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، عضو مجلس إدارة مستشفى شفاء الأورمان، والدكتور هانى حسين، مدير عام المستشفى، والدكتور أحمد مجدي، المدير الطبي، ومحمد بدوى المدير الإداري.

وفي كلمتها، أشادت وزيرة التضامن بالدور الفاعل والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني وما يقدمونه من مبادرات ومشروعات خيرية تحت مظلة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات والأعمال الخيرية المجتمعية تسهم في بناء الإنسان المصري وكفالة حقوقه.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن افتتاح المستشفى يعد إضافة جديدة إلى صروح مستشفيات الأورمان التي ستخفف عن أطفالنا مشقة وعناء السفر لتلقي العلاج، مؤكدًا أن دور مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الأورمان يأتي في ضوء رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة، كما تأتي اتساقا مع ما اتخذته الدولة من مبادارات أطلقها الرئيس بدأت بمبادرة 100 مليون صحة وصولًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل التي كان لمستشفى شفاء الأورمان نصيبا منها.

حضر الافتتاح حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدد من قيادات بنك مصر وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة ورجال الأعمال والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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