مزايا تحديث تطبيق تليجرام Telegram الجديدة.. أبرزها التدمير الذاتي للرسائل

تصدر تحديث تطبيق تليجرام Telegram قائمة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أضاف مطورو تطبيق تليجرام للمراسلة خيارات إضافية للمستخدمين بالتزامن مع حالة الجدل التي أثراها إعلان تطبيق واتس اب WhatsApp تعديل بعض سياسات الخصوصية وربطها بيانات المستخدمين ببيانات حسابتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومغادرة الملايين من مستخدميه.

التدمير الذاتي لرسائل تليجرام Telegram

يأتي تحديث تطبيق "تليجرام" Telegram للمراسلة الفورية على طريقة ميزة واتس أب وفيسبوك الجديدة والتي تتمثل في حذف الرسائل من الدردشات بعد إرسالها بالإضافة إلى خدمة التدمير الذاتي لرسائل تليجرام وفق التوقيت المحدد من المرسل بحذف الرسائل تلقائيا من المحادثات فور انتهاء الوقت المحدد لعرضها، بالإضافة إلى ميزة انتهاء صلاحية روابط الدعوة، حسبما أورد تقرير موقع the vetege، نقلا عن شركة تليجرام.

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مزايا تحديث تليجرام Telegram

ويرصد " الدستور " أبرز مزايا تحديث تطبيق تليجرام Telegram للرسائل الفورية، عبر السطور التالية، حسبما أوضح موقع تطبيق تليجرام الرسمي، والتي تتمثل في الحذف التلقائي، أدوات الشاشة الرئيسية، روابط الدعوة المؤقتة والمزيد كما يلي:

• التدمير الذاتي للرسائل من خلال ضبط الحذف التلقائي من كل الأطراف بعد مرور ساعة أو يوم أو 7 أيام من إرسالها بحسب رغبة المستخدم.

• إنشاء روابط دعوة تعمل لفترة محدودة أو لعدد محدود من الاستخدامات.

• الوصول إلى محادثاتك مباشرة من الشاشة الرئيسية.

• تحويل المجموعات إلى مجموعات نشر بعدد غير محدود من الأعضاء.

• حافظ على ترتيب الرسائل حسب تاريخ إرسالها الأصلي عند نقل الدردشات من تطبيقات أخرى.