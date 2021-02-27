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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فيصل الجمال يستعرض الموقف المالي لحزب الوفد

السبت 27/فبراير/2021 - 07:40 م
فيصل الجمال
فيصل الجمال
إسلام نصير
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استعرض فيصل الجمال، أمين صندوق حزب الوفد، الموقف المالي لحزب الوفد منذ تولي المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئاسة حزب الوفد في الأول من إبريل لعام ٢٠١٨.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع، اليوم السبت، مع شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخ"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة، في المقر الرئيسي للحزب بالدقي.

وأوضح الجمال أنه انطلاقا من قاعدة من لا يملك استقلاله المالي لا يملك استقلاله السياسي، فقد أسس الراحل العظيم فؤاد سراج الدين لسياسة مالية جعلت من الوفد أغنى الاحزاب السياسية حتى بلغت موارده وودائعه مئة مليون جنيه، بخلاف الأصول والممتلكات.

وأوضح الجمال أن أبو شقة تسلم الحزب في الأول من أبريل لعام ٢٠١٨ وكان بخزينة الحزب ٧٠٠ ألف جنيه فضلا عن وجود ديون بإجمالي قيمة ٤٨ مليون جنيه، ولكنه بعد مرور نحو ثلاث سنوات عاد الوفد إلى مرحلة الاستقرار المالي.

وأضاف الجمال أن الحزب خلال ثلاث سنوات تسلم ٥٤ مليون و٣٠٠ ألف جنيه تبرعات، و٣ ملايين جنيه إيرادات خاصة، ليبلغ قيمة الإجمالي ٥٧ مليون جنيه، وبلغت قيمة المصروفات ٤٠ مليون جنيه منها ٢٦ مليون جنيه عن الجريدة، و١٤ مليون جنيه مصروفات للحزب، ليصبح صافي الأموال بخزينة الحزب نحو ١٧ مليون جنيه.

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