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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل احداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة السادسة

السبت 27/فبراير/2021 - 06:36 م
في يوم وليلة
في يوم وليلة
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المشاهدين في معرفة تفاصيل أحداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة السادسة، بعد أن تصدر العمل محركات البحث الشهيرة منذ بداية عرضه 20 فبراير، حيث شهد إقبالا كبيرًا من جانب الجمهور، وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا لحلقاته.

تفاصيل احداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة السادسة


شهد مسلسل في يوم وليلة الحلقة السادسة أحداثا معقدة، حيث قررت أيتن عامر الزواج من نضال الشافعي، بعد حبس أحمد رزق، وقيامها بالانفصال عنه، حيث ترفض بنتها الزواج نهائيا إلا أنها تصر على ذلك، وعلي الجانب الآخر، تثبت كل الأدلة ضد أحمد رزق وتورطه في جريمة القتل، وتزاد المسألة تعقيدًا وتحاول سوسن بدر أن تقف بجواره وتحل له الأمر، بينما يتعرض والده صلاح عبدالله لوعكة صحية ولكنه لم يجد أموالا لإجراء العملية الثانية التي من المقرر أن يجريها.

مواعيد مسلسل في يوم وليلة.. ملخص أحداث آخر حلقة معروضة


مواعيد مسلسل في يوم وليلة

يذاع مسلسل فى يوم وليلة، على قناة ON فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة على قناة  ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

قصة مسلسل يوم وليلة


تدور أحداث المسلسل في جو من الغموض والتشويق والإثارة على مدار فتجسد الفنانة سوسن بدر شخصية جن تقوم بمساعدة أحمد رزق الذي يجسد دور خالد مهندس الديكور، وتحاول إخراجة من جريمة القتل التي تورط فيها في ظروف غامضة.

أبطال مسلسل يوم وليلة

يشارك في مسلسل فى يوم وليلة، نخبة كبيرة من الفنانين، ويقوم بالبطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، و من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.

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