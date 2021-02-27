رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بكليات الجامعة المختلفة.وشهد اليوم الأول انتظام عملية الامتحانات في إطار الإجراءات الاحترازية المعتادة التي يتم اتباعها والتأكيد عليها مرارًا منذ انطلاق الدراسة للعام الجامعي 2020-2021.وفي هذا الصدد يتوجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين بالعمل بالجامعة لما بذلوه من جهود أسهمت في تنظيم إمتحانات الفصل الدراسي الأول والظهور بهذا الشكل المميز اليوم.كما يُشِيد رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب والطالبات لما شاهده اليوم من اتباعهم الإجراءات الاحترازية التي سبق نشرها، متمنيًا لهم خالص التوفيق والنجاح في الامتحانات.