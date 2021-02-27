وزير التعليم عن «أزمة السيستم»: مشكلة شبكات وستنتهى غدًا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 552 ألفا و936 طالبا وطالبة تمكنوا من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفا و213 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.وحول الجدل المثار بشأن وقوع السيستم قال شوقي في تصريح لـ"الدستور": "الدقة تقتضي أن نقول إن هناك مشاكل شبكات لـ10%؜ من الطلاب في امتحان اليوم، وهذا غير مرض لنا وقد عملنا مع الاتصالات وستتلاشى غدًا".وحضر 620 ألفًا و133 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبطالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة العربية" و"الأحياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.وتمكن 552 ألفًا و936 طالبا وطالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.وبالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأي أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعوق الامتحان، وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية داخل اللجنة، ستتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.كما أدى 26624 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي "منازل- دمج- دولي" الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا وطالبة بنسبة حضور 86.6%.جدير بالذكر أن غدًا الأحد الموافق 28 فبراير 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات".