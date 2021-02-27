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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» توضح التزام طلاب أولى ثانوي بإجراءات مواجهة كورونا (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 01:27 م
طلاب أولى ثانوي
طلاب أولى ثانوي
نورهان عبدالرحمن
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نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صورًا، لطلاب الصف الأول الثانوي، من داخل إحدى اللجان، أثناء أدائهم امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت الصور التزام الطلاب والمعلمين بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت على فترتين، الأولى لغة عربية من التاسعة صباحا حتي العاشرة والنصف، والثانية بمادة الأحياء من الساعة 11 ونصف صباحا حتى 12 وربع ظهرا.

وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، بالإضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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