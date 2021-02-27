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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«النجار» يتابع سير الامتحانات الأزهرية بالمنوفية (صور)

السبت 27/فبراير/2021 - 12:45 م
عبدالعزيز النجار
عبدالعزيز النجار
ولاء القاضى
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تفقد الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية بالمنوفية، صباح اليوم السبت، الموافق 2021227 انتظام سير أعمال الامتحان النقل "الفصل الدراسي الأول" بلجان معهد شبين الكوم النموذجي الابتدائي ومعهد فتيات شبين الكوم النموذجي الإعدادي الثانوي ومعهد شبين الكوم البر الشرقي الإعدادي الثانوي "التابعين لمنطقة المنوفية الأزهرية.

جاء ذلك للاطمئنان على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية للجميع.

رافقه خلال التفقد كل من هشام الرفاعي مستشار التربية الفنية بقطاع المعاهد، وعاطف سلام الوكيل الثقافي بالمنطقة، والدكتور محمد بدر مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة والأستاذ مكرم عبدالحفيظ مدير إدارة الأمن بالمنطقة، حيث يؤدي الطلاب امتحانهم اليوم الأول الصف الأول الثانوي العلمي في مادة" القرآن الكريم، والفقه، والثقافة الإسلامية " الصف الأول الثانوي الادبي "القران الكريم، الفقه، المنطق، الثقافية الإسلامية، الابتدائي " القرآن الكريم ،التربية الإسلامية.

ومن جانبه أكد "النجار" رئيس الإدارة المركزية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيم الامتحانات كذلك استمرار تكثيف أعمال النظافة داخل اللجان، وأخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية اللازمة، والالتزام بارتداء الكمامة لجميع الطلاب والملاحظين وجميع المتواجدين بمقر اللجنة، كذلك مراعاة عدم التكدس او التزاحم وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

كما شدد رئيس الإدارة المركزية "على تنفيذ كافة التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان مع الطلاب أو العاملين باللجان وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب للامتحان وضرورة تطهير وتعقيم اللجان بعد خروج الطلاب للمحافظة على سلامة الجميع.

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