سفير الإمارات الجديد لدى مصر يتعهد بتعزيز التعاون بين البلدين

يصل مساء اليوم حمد بن سعيد الشامسي، سفير الإمارات، ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية، إلى مصر مساء اليوم، ليبدأ مهام عمله بالقاهرة.من جانبه عبر الشامسي عن خالص امتنانه لثقة قيادة دولة الإمارات وهذا التكليف السامي، كما عبر عن تطلعه وتقديره للقيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحظى بكل الحب والاحترام من قبل شعب الإمارات.وأكد السفير الإماراتي أنه على المستوى الشخصي يسعد بأن يحظى بفرصة للعمل في القاهرة بين الأصدقاء والزملاء والأهل من أفراد الشعب المصري الذين تربطه وأسرته بهم صداقات وعلاقات هي الأقوى وأكثر ثراء، مشددا على أن مصر وأهلها يظلون من أقرب الشعوب للإمارات شعبًا ودولة وقيادة.وأشارت السفارة في بيانها إلى أن الإمارات كلفت سفيرها الجديد بزيادة سبل التعاون بين الدولتين الشقيقتين والبناء على العلاقات الوطيدة بين الشعبين في مرحلة تشهد ازدهارًا وفرصًا واعدة على مختلف الأصعدة.