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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 11:50 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
سارة سعودى - فاتن خديوي
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تبدأ وزارة الصحة والسكان، غدا الأحد، تلقى رغبات المواطنين فى التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، عبر الموقع الإلكترونى الذى ستطلقه بالتزامن مع بدء التسجيل.

وأوضحت وزارة الصحة أن التسجيل سيكون للفئات من سن 40 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتة إلى أنها خصصت 40 مركزا في 27 محافظة لتلقى اللقاحات، وسيتم زيادة الوحدات والمراكز تدريجيًا.

وأعلنت عن التوسع في تطعيم الشرائح المستهدفة من لقاح كورونا مع وصول شحنات جديدة، موضحة أنه سيصل رسالة نصية تحدد للمواطن موعد ومكان الحصول على اللقاح.

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