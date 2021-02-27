النواب الأمريكى يقر خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكى جو بايدن لتحفيز الاقتصاد، والتي تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، وذلك في مسعى لمعالجة الأزمات الصحية والاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.ووافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على مشروع قانون لتخفيف الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، ما يعد تأييدا لخطة الرئيس جو بايدن، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».وتابعت الوكالة أن "مشروع القانون سيرسل لمجلس الشيوخ، والذي يتطلب موافقته قبل توقيع بايدن عليه ليدخل حيز التنفيذ".وتبلغ قيمة خطة بايدن 9% من إجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة، أي ما يقرب من ضعفي حجم حزمة الإنفاق التي قدمها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عام 2009.وتنفذ الولايات المتحدة من خلال تلك الخطة ودمجها مع 900 مليار دولار من المساعدات الوبائية أكبر زيادة تاريخية في الإنفاق، سواء من حيث القيمة المطلقة، أو بالنسبة إلى عمق الفجوة الاقتصادية.