رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 27-2-2021

السبت 27/فبراير/2021 - 07:59 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت الموافق 27-2-2021، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.

في حين يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وبارد على جنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 11
الإسكندرية 19 11
وادى النطرون 21 10
طنطا 21 11
شبين الكوم 22 11
دمنهور 20 11
بلطيم 21 12
مطروح 18 11
السلوم 19 08
سيوة 21 09
بورسعيد 20 14
دمياط 19 12
الزقازيق 22 11
المنصورة 21 10
الاسماعيلية 22 10
السويس 23 11
العريش 21 10
رفح 20 10
رأس سدر 23 12
نخل 22 07
نويبع 24 14
طابا 22 13
كاترين 15 03
الطور 22 12
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 24 14
مرسى علم 24 15
الفيوم 24 09
بنى سويف 24 09
المنيا 24 08
أسيوط 24 07
سوهاج 25 09
قنا 25 10
الأقصر 26 10
أسوان 26 10
إدفو 26 11
أبوسمبل 26 11
الوادى الجديد 25 10
شلاتين 27 16
أبو رماد 26 15
حلايب 25 18
رأس حدربة 24 16.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

خطة «الصحة» لحماية الطلاب من فيروس كورونا خلال الفصل الدراسى الثانى

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 27-2-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

أخصائية مناعة إيطالية: التطعيم ضد كورونا بجرعة واحدة خطأ خطير للغاية

الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة اعتدت على طفل بسبب الخلاف على التباعد الاجتماعى

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-2-2021

نيويورك.. امرأة ثمانينية تقتحم مخبزا بسيارتها (فيديو)

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى

الفنانة ليلى طاهر بضيافة صالون الفن والمجتمع.. الليلة

عرض فيلم «ثلاثة ألوان.. أبيض» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.. اليوم