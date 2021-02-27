1315 إصابة و33 وفاة بكورونا فى باكستان

سجلت باكستان 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 578 ألفا و797 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم السبت - بأن البلادسجلت خلال الفترة نفسها 33 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و837 حالة وفاة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 544 ألفا و406 أشخاص، بعدما تماثل للشفاء خلال الساعات الأخيرة 2013 شخصا.