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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة موضة توضح: ما هى ألوان الملابس المناسبة لكل لون بشرة

السبت 27/فبراير/2021 - 07:47 ص
ألوان الملابس
ألوان الملابس
سلمى بدر
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تحتار السيدات في درجات الملابس التي يمكن أن تناسب لون بشرتهن، وفي الحقيقة هناك ألوان ملابس يمكن أن تناسبهن سواء كنت من أصحاب البشرة القمحية أو البيضاء أو السمراء، تتحدث اليوم للدستور خبيرة الموضة مروة القاضي عن درجات الألوان المحايدة في الملابس المناسبة للون البشرة.

طريقة تحديد لون البشرة:
يتم الوقوف أمام المرآة، وجعل الإكسسوار يلامس بشرة الوجه، فإذا كانت البشرة تبدو أفضل مع المجوهرات الذهبية فهذا يعني أن السيدة تمتلك بشرة دافئة، أما إذا كانت أجمل مع الفضيات فهذا يعني أنها من أصحاب البشرة الباردة، أما البشرة المحايدة، فهي التي تليق مع النوعين.

- الألوان المناسبة لأصحاب البشرة الدافئة أو القمحية:
هناك درجات يجب الإتفاق أنها تناسب أكثر المرأة صاحبة البشرة القمحية مثل الأحمر، البرتقالي، الأصفر والبني الداكن والأرجواني، فهذه الدرجات متقاربة للغاية مع لون البشرة وتمنح مظهر مع الشعر البني أو الأسود.

- الوان مناسبة لأصحاب البشرة الباردة أو البيضاء:
هناك نوعين من الألوان يمكن اختيارها وتتناسب مع أصحاب البشرة البيضاء، النوع الأول الدرجات الزاهية والثانية هي ألوان الباستيل الناعمة أو ألوان البنفسجي والوردي والأزرق والأخضر والموف الفاتح والأصفر.

- ألوان مناسبة لصاحبات البشرة المحايدة والسمراء:
أصحاب البشرة المحايدة يتناسب معهم الدرجات الزاهية أو الداكنة بمختلف الدرجات.

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