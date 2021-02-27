خبيرة موضة توضح: ما هى ألوان الملابس المناسبة لكل لون بشرة

طريقة تحديد لون البشرة:



- الألوان المناسبة لأصحاب البشرة الدافئة أو القمحية:



- الوان مناسبة لأصحاب البشرة الباردة أو البيضاء:



- ألوان مناسبة لصاحبات البشرة المحايدة والسمراء:



تحتار السيدات في درجات الملابس التي يمكن أن تناسب لون بشرتهن، وفي الحقيقة هناك ألوان ملابس يمكن أن تناسبهن سواء كنت من أصحاب البشرة القمحية أو البيضاء أو السمراء، تتحدث اليوم للدستور خبيرة الموضة مروة القاضي عن درجات الألوان المحايدة في الملابس المناسبة للون البشرة.يتم الوقوف أمام المرآة، وجعل الإكسسوار يلامس بشرة الوجه، فإذا كانت البشرة تبدو أفضل مع المجوهرات الذهبية فهذا يعني أن السيدة تمتلك بشرة دافئة، أما إذا كانت أجمل مع الفضيات فهذا يعني أنها من أصحاب البشرة الباردة، أما البشرة المحايدة، فهي التي تليق مع النوعين.هناك درجات يجب الإتفاق أنها تناسب أكثر المرأة صاحبة البشرة القمحية مثل الأحمر، البرتقالي، الأصفر والبني الداكن والأرجواني، فهذه الدرجات متقاربة للغاية مع لون البشرة وتمنح مظهر مع الشعر البني أو الأسود.هناك نوعين من الألوان يمكن اختيارها وتتناسب مع أصحاب البشرة البيضاء، النوع الأول الدرجات الزاهية والثانية هي ألوان الباستيل الناعمة أو ألوان البنفسجي والوردي والأزرق والأخضر والموف الفاتح والأصفر.أصحاب البشرة المحايدة يتناسب معهم الدرجات الزاهية أو الداكنة بمختلف الدرجات.