نيويورك.. امرأة ثمانينية تقتحم مخبزا بسيارتها (فيديو)

اصطدمت امرأة أمريكية تبلغ من العمر 82 عاما بأحد المخابز في كاليفتون في نيويورك، عن طريق دوسها على دواسة الوقود بالخطأ.وأوضحت المصادر أن مواطنين شاهدوا العجوز تتجه نحو المخبز، وبدلا من الفرامل استخدمت دواسة الوقود عن طريق الخطأ ما تسبب بزيادة سرعتها واقتحامها للمخبز، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.وقال توم فورد زوج صاحبة الفرن، إنه قد سمع صوت تحطم كبير في منتصف المخبز، وتوجه مسرعا إلى مكان الصوت ليرى سيارة المرأة تشتعل هناك.وأضاف أنه كان متواجدا في مكان تسجيل المدفوعات قبل حصول الحادثة وسماعه صوت الحطام.وصرح بأن أفضل ما في الأمر أن جميع الناس في المخبز كانوا بعيدين عن مكان الاصطدام.