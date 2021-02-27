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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«كوفيد-20» و«كورونا» و«العزل».. أسماء قصات شعر يطلقها كوافير رجالى

السبت 27/فبراير/2021 - 03:09 ص
قصات شعر
قصات شعر
مصطفى شهيب
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«كوفيد- 19 – كوفيد- 20 – كورونا – العزل – المناعة».. هذه القائمة من الأسماء لن تجدها فى قائمة استقبال مستشفى؛ بل هي قائمة وضعت على باب أحد محلات الحلاقة الرجالي وقد تم إطلاقها على قصات رجالي جديدة لجذب الجمهور.

عن تلك الظاهرة يقول صاحبها علي حافظ، صاحب محل حلاقة رجالي (كوافير): "الفكرة جائتني بعد الركود الذي شهدته محلات الحلاقة الرجالي بعد أزمة الكورونا بسبب انتشار دعوات الحلاقة بالبيت وكذلك الخوف من انتشار العدوى، فلجأت لتلك الحيلة من أجل مجاراة الأحداث الجارية وكذلك محاولة مداعبة الزبائن".

ويكمل علي كلامه، قائلا: "اختيار الزبون لقصة الشعر ليست فقط بسبب الاسم ولكن على حسب وجهه وعلى حسب نعومة وطول شعره، كذلك يجب أن تناسب العمر والمكانة الاجتماعية لأن قصة الشعر تعكس شخصية الرجل".

ويشرح كل قصة شعر ويقول: "قصة "كوفيد- 19" فيها يترك الشعر طويلا بالمنتصف وتخفيف الجوانب بشكل بسيط جدا، أما قصة "كوفيد- 20"، فقصة الشعر فيها تكون بتخفيف الجوانب بشكل كبير مع الاحتفاظ بالشعر الطويل بالمنتصف، أما قصة "العزل" فتكون قصة الشعر فيها بتخفيف الجوانب مع جعل الشعر الذي بالمنتصف هش مع ترك اللحية وتحديدها بشكل بسيط، وتختلف عنها قصة المناعة التي يكون فيها تخفيف للجوانب مع ترك شعر فى النتصف ولكن ليس بطول كبير مع حلق اللحية بشكل كامل".

واختتم: "أن أكثر قصة شعر يتم طلبها منه هى قصة شعر "كورونا"، وفيها يتم تخفيف الجوانب على الزيرو مع التدريج للشعر مع تطويل شعر المنتصف، وترك اللحية بشكل كبير".
قصات شعر
قصات شعر
قصات شعر
قصات شعر
قصات شعر
قصات شعر
قصات شعر
قصات شعر
قصات شعر
قصات شعر

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