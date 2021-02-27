فوز فيردر بريمن على آينتراخت فرانكفورت 2-1 فى الدورى الألمانى

حقق فريق فيردر بريمن انتصارا ثمينا علي ضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب فيسير شتاديون في افتتاح الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.سجل هدفي بريمن كل من: ثيودر سيلاسي في الدقيقة 48 وجوشوا سارجنت في الدقيقة 62، بينما أحرز هدف فرانكفورت الوحيد اللاعب أندريه سيلفا في الدقيقة التاسعة.الفوز رفع رصيد بريمن إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز الرابع.