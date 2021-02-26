مالكها مقرب من رئيس الموساد.. تفاصيل انفجار سفينة إسرائيلية في خليج عمان

تعرضت سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية، للانفجار خلال وجودها في خليج عمان، بينما لم يتم الكشف عن أسباب الحادث حتى الآن.وتشير التقديرات الإسرائيلية الأولية إلى أن الانفجار الذي تعرضت له السفينة في خليج عمان هو هجوم نفذته إيران، وأن الأخيرة على علم بأن السفينة إسرائيلية، حسبما إذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وتسبب حادث تفجير سفينة إسرائيلية في خليج عمان، في فتحتين بقطر حوالي متر ونصف في جدرانها.وترجع ملكية السفينة إلى رامي أونجر رجل أعمال إسرائيلي مقرب من يوسي كوهين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".وكشفت شركة الأمن البحري البريطانية وشركة الأمن البحري في إسرائيل، اليوم، عن الحادث، قائلين إنه لم تقع إصابات، وإن العديد من السفن تعرضت للهجوم في تلك المنطقة بعضها نُسب إلى إيران.