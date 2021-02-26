«الإحصاء»: 118 مليون دولار قيمة صادرات الأقمشة القطنية خلال 11 شهرا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الأقمشة القطنية بلغت 118.3 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 139.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بانخفاض قدره 21.5 مليون دولار خلال عام.وأوضح جهاز الإحصاء، أن صادرات الملابس الجاهزة بلغت 1.2 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 300 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3 مليارات دولار خلال عام.