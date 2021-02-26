البيت الأبيض: الضربات في سوريا رسالة مفادها أن بايدن يحمي الأمريكيين

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الجمعة، على الضربات الجوية الأميركية في سوريا، مشيرة إلى أنها استهدفت إرسال رسالة مفادها أن الرئيس جو بايدن سيعمل على حماية الأميركيين.وشددت "ساكي" على أن الضربات التي استهدفت ميليشيات موالية لإيران "تبعث رسالة لا لبس فيها"، معتبرة أنها "كانت ضرورية لتقليص خطر المزيد من الهجمات".وأضافت "ساكي" أن أي إجراءات أميركية أخرى في المنطقة "ستتم بالتشاور"، وستستهدف منع تصعيد التوتر في سوريا.