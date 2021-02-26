«تعليم القاهرة» تُشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول

شكّلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول.وشدد محمد عطية، مدير المديرية، على مديرى عموم ووكلاء إلادارات التعليمية بالتأكد من عدم توحيد امتحانات النقل على مستوى الإدارة التعليمية.كما شدد على مراجعة بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى على الموقع والتأكد من صحة البيانات الخاصة بهما، مضيفا أن الموقع مفتوح لتعديل البيانات غير المتوافقة مع واقع الطلاب خاصة الشعب واللغة الثانية.. إلخ.وطالبت المديرية، في بيانها، بضرورة التواصل المباشر في أي موقف، مؤكدة استعدادها للتدخل السريع.جدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي ستنطلق غدا، بأداء طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء، إلكترونيا على أجهزة التابلت، بالمدارس.