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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد وفاته.. محطات فى حياة طارق البشرى

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:05 م
المستشار طارق البشري
المستشار طارق البشري
نوران إمام
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توفى المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، رئيس لجنة التعديلات الدستورية في أعقاب ثورة 25 يناير، صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 88 عامًا متأثر بإصابته بفيروس كورونا، وشيّعت جنازته من مسجد مصطفى محمود.

وفي سياق ذلك، يرصد "الدستور" في تقريره أبرز المعلومات عن المستشار طارق البشري.

ولد طارق عبدالفتاح سليم البشري في 1 نوفمبر 1933 بحي الحلمية في مدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر، وتولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبدالفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951، كما أن عمه عبدالعزيز البشري أديب.

وتخرج طارق البشري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع وبدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967 وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو يكتب في القانون والتاريخ والفكر. متزوج وله ولدان هما عماد وزياد.

وشغل منصب النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات، كما عُين من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في فبراير 2011 رئيسًا للجنة المعنية بتعديل الدستور المصري.

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