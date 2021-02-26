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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد ٢٢ سنة.. مسرحية بودي جارد تتصدر التريند فما القصة؟

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:06 م
بودي جارد
بودي جارد
نوران إمام
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تصدر اسم مسرحية بودي جارد بطولة الزعيم عادل إمام قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، بعد الإعلان عن العرض الأول والحصري من خلال منصة "شاهد VIP" الإلكترونية، حيث حصلت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على حقوق عرض المسرحية، لتثير الجدل حول عرضها للمرة الأولى.

تداول رواد صفحات السوشيال ميديا، خبر إعلان عرض مسرحية بودي جارد ، ما أثار حالة جدل بين الجمهور، خاصة بعد إيقاف عرضها من على خشبة المسرح منذ أكثر من ١١ عاما حيث توقف عرض مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل أمام عام 2010، بعد أن ظلت تعرض لمدة 11 موسمًا متواصلا منذ عام 1999.

موعد عرض مسرحية بودي جارد لأول مرة

وظلت المسرحية متوقفة لمدة 11 سنة بعد عدد من المفاوضات التي باءت بالفشل لعرضها عبر شاشات التلفزيون مع المنتج سمير خفاجي للمبالغة في بيعها بسعر كبير للقنوات التلفزيونية، ليأتي المستشار تركي آل الشيخ نهاية العام الماضي بشراء المسرحية ويهديها إلى منصة شاهد السعودية ليتم عرضها عبر المنصة بعد فترة تجاوزت الـ11 أعوام من توقف عرضها.

بدأ فريق عمل مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام عرضها على خشبة مسرح الهرم عام 1999، وبعد عرضها بعام واحد توفي بطل من أبطال العمل، هو الفنان مصطفى متولي شقيق زوجة الفنان عادل إمام، قبل تسجيل العمل تلفزيونيا، وكان بديلة الفنان محمد أبو داود، كما تم استبدال الفنانة شيرين سيف النصر بالفنانة رغدة لفترة عام واحد، لتعود شيرين مرة أخرى ويتم تصوير المسرحية بها.

مسرحية بودي جارد اخر اعمال عادل أمام المسرحية


تعتبر مسرحية "بودي جارد" آخر أعمال الزعيم عادل إمام على خشبة المسرح، وظل عرض المسرحية مستمرة لمدة 11 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا بالوطن العربي، حيث تم عرض المسرحية في عدد كبير من دول الوطن العربي منها المغرب وتونس والإمارات والجزائر وسوريا والبحرين.

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وتوقف العرض من قِبل المنتج سمير خفاجي في 2010 بسبب ركود المسرح، كما تعد المسرحية أطول عرض مسرحي عربي حتى هذه اللحظة، وخلال الفترة المقبلة سيتم عرض مسرحية «بودي جارد»، بعد 22 عاما من بدء عرضها عام 1999 عبر منصة «شاهد» برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

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