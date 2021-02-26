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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بالخطوات.. كل ما تريد معرفته عن التسجيل لحجز لقاح كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:31 م
جريدة الدستور
نوران إمام
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يبدأ موقع حجز لقاح كورونا في العمل بداية من الأحد المقبل، على أن يكون مسموحًا لكل فئات المجتمع التسجيل للحصول على "الفاكسين"، طالما انطبقت عليهم معايير الدخول في الفئات الأولى بالطعم.

وسيكون متاحًا لجميع المواطنين التسجيل عبر الموقع بطريقة سهلة، مع العلم أن الذين سيحصلون علي اللقاح حاليا بالمجان هم الطواقم الطبية والعاملين في المستشفيات وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام منعا لدخولهم في مضاعفات عند الإصابة بكورونا.

وسيتم تأمين الموقع الإلكتروني بشكل كبير حرصًا على بيانات المنتفعين بينما سيكون الموقع يتحمل تسجيل 5 ملايين مواطن في ذات الوقت وسيصل لكل مواطن بعد التسجيل رسالة نصية بها كود والمكان الخاص بحصوله على اللقاح منه وموعد التوجه للمركز الذى سيتولى صرف اللقاح للمستحقين.

وترصد "الدستور" معلومات لمعرفة خطوات الحصول على لقاح كورونا:

1- فتح باب التسجيل للحصول على للقاح الأحد المقبل والتطعيم أول أسبوع من مارس.
2- اللقاح سيتوفر برسوم لن تزيد عن 200 جنيه ومجانا لغير القادرين.
3- غير القادرين هم من يقعون تحت بند "تكافل وكرامة".
4- المواطن غير مدرج ضمن فئة غير القادرين ولن يستطيع سداد الرسوم عليه كتابة تقرير لإعفائه.
5- مستشفيات وزارة الصحة ستساعد غير القادرين على تسجيل بياناتهم
6- مرضى الغسيل الكلوي سيتم تسجيلهم تلقائيًا من خلال قاعدة بيانات الوزارة.
7- أصحاب الأمراض المزمنة عليهم إرفاق تقارير طبية بذلك عند التسجيل.
8- المواطنين فوق سن الـ 40 يحق لهم التسجيل للحصول على اللقاح.
9- النظام الميمكن هو من يحدد أولوية الحصول على اللقاح.

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