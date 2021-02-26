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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:15 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موقع "تويتر" لم يوضح الأسس التي تم وفقا لها تصنيف موارد نادي "فالداي الدولي" للحوار، على أنها عناصر عمليات إعلامية هدامة.

وأضافت زاخاروفا وفقا لوسائل إعلام روسية اليوم الجمعة أنه "حتى الحسابات الرسمية باللغتين الروسية والإنجليزية لنادي فالداي الدولي، تعرضت لعملية تطهير واسعة النطاق هل هذا المورد، مجهول الهوية؟ هذه علامة عالمية مسجلة، وهي منصة أثبتت نجاحتها ويشارك فيها محترفون معروفون في مجال العلاقات الدولية"


وأشارت إلى أن لقاءات واجتماعات النادي تقام في دول مختلفة من العالم، ويشارك فيها علماء وشخصيات معروفة في مجالات السياسة والاقتصاد والعلماء.

كان موقع "تويتر" أعلن يوم الثلاثاء عن حظر 373 حسابا "لتنفيذها عمليات إعلامية"، من بينها حسابات مرتبطة، بإيران وأرمينيا وروسيا، وشمل الحظر 100 حساب "روسي"، ووفقا لإدارة "تويتر"، تقوم هذه الحسابات "بتقويض" الثقة في حلف الناتو وتحاول "التأثير" على الولايات المتحدة.

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