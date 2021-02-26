تعرف على مهام لجنة الرهبنة وشئون الأديرة

كشف القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مهام لجنة الرهبنة وشئون الأديرة.وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانه: إنه من مهام لجنة الأديرة والرهبنة الإشراف على مهام الأديرة القائمة وعمل حصر لاديرة الرهبان والراهبات الحالية، بالإضافة إلى تقنين أوضاع الأديرة الجديدة تمهيدًا للاعتراف بها.ويواصل المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حملة تعريفية بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس، وتأتي هذه الحملة لتعريف أبناء الكنيسة بالأدوار المختلفة التي تقوم بها لجان المجمع، في سبيل خدمة احتياجاتهم الروحية والنفسية والاجتماعية والثقافية.تستعد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، في مطلع مارس المقبل لاستقبال اجتماعات لجان المجمع المقدس والذي تنعقد على مدار ثلاث أيام بالكاتدرائية على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الخميس 4 مارس المقبل.يأتى ذلك بعد توقف دام لعام كامل للمجمع المقدس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.