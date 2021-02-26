«رفض الترشح للرئاسة وأوصى بالتعليم».. مواقف في حياة «زويل»

وترصد «الدستور» في التقرير التالي مواقف في حياة زويل:

زويل والرئاسة

مدينة زويل

وصيته قبل وفاته

تحل اليوم ذكرى ميلاد العالم الكبير أحمد زويل، وأوصى العالم الحائز على جائزة نوبل قبل وفاته الشباب باستكمال مسيرته العلمية والنهوض بالبلاد.ولد أحمد زويل في 26 فبراير عام 1946 بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وفي سن الرابعة انتقل مع أسرته لمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حيث نشأ وتلقى تعليمه الأساسي هناك، والتحق زويل بكلية العلوم جامعة الإسكندرية بعد حصوله علي الثانوية العامة، وحصل على بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 في الكيمياء، وعمل معيدًا بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير عن بحث في علم الضوء.انتشر شائعات عن اعتزام «زويل» الترشح لانتخابات الرئاسة، لكنه نفي ذلك، قائلا: «أنا إنسان صريح وليس لي أي طوح سياسي، كما أنني أكدت مرارا أنني أريد أن أخدم مصر في مجال العلم وأموت وأنا عالم».أنشأ مدينة لتطوير العلم والتعليم في مصر، واسمها «مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا» وهي مؤسسة تتمتع بالاستقلالية التامة ويتم تمولها من خلال التبرعات من الهيئات والأشخاص، وتم بناء المشروع بمدينة ٦ أكتوبر على مساحة ٢٧٠ فدان، بعد حصوله على موافقة من رئيس الوزراء عصام شرف.أوصى العالم المصري الكبير باستكمال المسيرة للنهوض بالتعليم في مصر.