رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«رفض الترشح للرئاسة وأوصى بالتعليم».. مواقف في حياة «زويل»

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:44 م
أحمد زويل
أحمد زويل
نرمين ضيف الله
طباعة
تحل اليوم ذكرى ميلاد العالم الكبير أحمد زويل، وأوصى العالم الحائز على جائزة نوبل قبل وفاته الشباب باستكمال مسيرته العلمية والنهوض بالبلاد.

ولد أحمد زويل في 26 فبراير عام 1946 بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وفي سن الرابعة انتقل مع أسرته لمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حيث نشأ وتلقى تعليمه الأساسي هناك، والتحق زويل بكلية العلوم جامعة الإسكندرية بعد حصوله علي الثانوية العامة، وحصل على بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 في الكيمياء، وعمل معيدًا بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير عن بحث في علم الضوء.


وترصد «الدستور» في التقرير التالي مواقف في حياة زويل:

زويل والرئاسة
انتشر شائعات عن اعتزام «زويل» الترشح لانتخابات الرئاسة، لكنه نفي ذلك، قائلا: «أنا إنسان صريح وليس لي أي طوح سياسي، كما أنني أكدت مرارا أنني أريد أن أخدم مصر في مجال العلم وأموت وأنا عالم».

مدينة زويل
أنشأ مدينة لتطوير العلم والتعليم في مصر، واسمها «مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا» وهي مؤسسة تتمتع بالاستقلالية التامة ويتم تمولها من خلال التبرعات من الهيئات والأشخاص، وتم بناء المشروع بمدينة ٦ أكتوبر على مساحة ٢٧٠ فدان، بعد حصوله على موافقة من رئيس الوزراء عصام شرف.

وصيته قبل وفاته
أوصى العالم المصري الكبير باستكمال المسيرة للنهوض بالتعليم في مصر.

موضوعات متعلقة

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

طلب وتعهد.. أبرز كواليس جلسة العندليب مع لاعبي الزمالك

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما

«ألروسا» الروسية تعرض ماسة نادرة عيار 242 قيراطا للبيع في مزاد بدبي

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
ماجد حبته
الجوع يقود العالم الحر!
المزيد

الثقافة

حضور كثيف من نجوم الفن في افتتاح «آرت فير إيجيبت» (صور)

اللجنة القومية للقاهرة التراثية تجتمع بمقر التنسيق الحضاري

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»

توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت (صور)