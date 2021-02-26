«دايملر» تلغى خفض ساعات العمل وتدفع مكافآت مفاجئة

ألغت شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات خفض ساعات العمل المتعلق بجائحة كورونا، الذي تم التفاوض عليه العام الماضي، وتعتزم دفع مكافآت تقاسم الأرباح لنحو 150 ألف موظف.وقالت الشركة اليوم الجمعة إن هذه الخطوة هي رد فعل لأنشطتها التجارية الجيدة بشكل غير متوقع في عام 2020 وتطورات إيجابية في السوق في بداية هذا العام.وسيتمكن الموظفون الذين تم خفض أوقات عملهم بمقدار ساعتين يوميًا خريف العام الماضي من بدء العمل على النظام المعتاد مرة أخرى اعتبارًا من أول أبريل المقبل، وتم تطبيق هذا الخفض في ساعات العمل على الموظفين الإداريين والمجالات المتعلقة بالإنتاج.وكان من المقرر في البداية أن يستمر الدوام المختصر لمدة عام في محاولة لخفض التكاليف وسط جائحة كورونا.