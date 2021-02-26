بنك أوف أمريكا: صناديق الأسهم العالمية تستقطب 46.2 مليار دولار

أظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات صناديق من بنك أوف أمريكا، اليوم، أن صناديق الأسهم استقطبتثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق عند 46.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بقيادة تدفقات إلى أسهم التكنولوجيا والشركات المالية.وخلُص بنك أوف أمريكا إلى أن صناديق السندات جذبت 7.1 مليار دولار في دخول للتدفقات للأسبوع السادس عشر على التوالي، بينما أضافت أوراق الخزانة المالية المحمية من التضخم 1.3 مليار دولار.ويستند البنك إلى بيانات "إي. بي. إف. آر" التي جرى جمعها قبل القفزة الأحدث في العوائد الحقيقية مما أطلق شرارة موجة بيع في سوق الأسهم.وقال بنك أوف أمريكا إن أدوات الدين ذات الدخل الثابت المصنفة عند الدرجة الجديرة بالاستثمار، استقطبت 5.4 مليار دولار على حساب الأدوات مرتفعة العائد، والتي خسرت 1.7 مليار دولار في أكبر نزوح للتدفقات في ثلاثة أشهر.