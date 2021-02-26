تردد قناة إسكندرية 2021 الجديد على النايل سات
الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:29 م
أسماء منصورطباعة
يبحث الكثير من المشاهدين عن تردد قناة إسكندرية الجديد 2021 بعد أن غيرت القناة التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات منذ بداية العام الجاري 2021، وذلك ضمن حركة تعديل الترددات لمجموعة من القنوات المصرية لكي يحصل المشاهد علي بث إرسال أفضل وجودة مشاهدة أوضح، مما جعل المشاهدين يبحثون عن تردد القناة الجديد بعد توقف بثها علي التردد القديم وقبل ذكر تردد القناة تعرض لكم الدستور أبرز المعلومات عن قناة إسكندرية.
-قناة اسكندرية هي قناة مجانية تماما تابعة لإتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، تعمل علي مدار اليوم.
-تم إطلاق القناة منذ عام 1990 تحت مسمي القناة الخامسة وتغيرت من القناة
الخامسة لقناة الإسكندرية عام 2011 وتبث إرسالها من الإسكندرية وكانت تبث في سنواتها الأولى على الترددات الأرضية، وفي عام 2005 تم رفعها للبث على القمر الصناعي نايل ساتوقم تم وقفها من البث الفضائي، حتى اتخذ قرار برفعها على النايل سات مره اخرى تحت مسمي قناة اسكندريه منذ عام 2011.
-تهتم القناة بكل ما يخص مجموعة الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة الإسكندرية.
التردد 11179
الإستقطاب رأسي v
معامل تصحيح الخطأ 56
معدل الترميز 2500
برنامج كل يوم
برنامج هنا الإسكندرية
برنامج الفنار
برنامج مطلوب التعقيب
برنامج مصر المحروسه
برنامج بنات أفكاري
هذا بالإضافة لمجموعة من المسلسلات التي تقدمها القناة
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ويذكر أن القنوات الأقليمية والقروية المشابهة مثل قناة القاهرة ووالدلتا والصعيد لها حظوة خاصة لدي أبناء أبناء المحليات لأنها تهتم بأخبارهم وتثير القضايا التي تشغلهم دون غيرهم من قاطني المحافظات الأخرى.
-قناة اسكندرية هي قناة مجانية تماما تابعة لإتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، تعمل علي مدار اليوم.
-تم إطلاق القناة منذ عام 1990 تحت مسمي القناة الخامسة وتغيرت من القناة
الخامسة لقناة الإسكندرية عام 2011 وتبث إرسالها من الإسكندرية وكانت تبث في سنواتها الأولى على الترددات الأرضية، وفي عام 2005 تم رفعها للبث على القمر الصناعي نايل ساتوقم تم وقفها من البث الفضائي، حتى اتخذ قرار برفعها على النايل سات مره اخرى تحت مسمي قناة اسكندريه منذ عام 2011.
-تهتم القناة بكل ما يخص مجموعة الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة الإسكندرية.
تردد قناة إسكندرية 2021وتعرض لكم الدستور تردد قناة إسكندرية 2021 علي النايلسات لكي يتسني لمتابعيها متابعتها
التردد 11179
الإستقطاب رأسي v
معامل تصحيح الخطأ 56
معدل الترميز 2500
أشهر برامج قناة إسكندريةوبعد ذكر التردد نذكر لكم اشهر برامج قناة إسكندرية التي تجعلها مميزة من قبل المشاهدين في مصر عامة وأبناء الإسكندرية خاصة حيث تعرض القناة محتوي متميز يتمثل في برامج مثل
برنامج كل يوم
برنامج هنا الإسكندرية
برنامج الفنار
برنامج مطلوب التعقيب
برنامج مصر المحروسه
برنامج بنات أفكاري
هذا بالإضافة لمجموعة من المسلسلات التي تقدمها القناة
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ويذكر أن القنوات الأقليمية والقروية المشابهة مثل قناة القاهرة ووالدلتا والصعيد لها حظوة خاصة لدي أبناء أبناء المحليات لأنها تهتم بأخبارهم وتثير القضايا التي تشغلهم دون غيرهم من قاطني المحافظات الأخرى.