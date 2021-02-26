ميليشيا عراقية موالية لإيران تعلن حصيلة قتلى الهجوم الأمريكي

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن ميليشيات عراقية موالية لإيران، أعلنت عن مقتل مسلح وإصابة 4 في الضربات الجوية الأمريكية عند الحدود السورية العراقية.وكان المرصد السوري لحقوق الانسان، أعلن في وقت سابق من اليوم، بارتفاع قتلى القصف الأمريكي إلى 22 مسلحا، تابعين لميليشيا إيران من الجنسية السورية.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.