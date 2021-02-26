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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 125 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مطروح

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:43 ص
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 125 طربة من مخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط "125 طربة لمخدر الحشيش، سلاح أبيض، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم بمطروح) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمطروح، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه، والهاتف للتواصل مع عملائه.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

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