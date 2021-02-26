الأمن العام يضبط 183 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، ونجحت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، في ضبط 183 قطعة سلاح ناري، و314 قضية مخدرات وتنفيذ 81175 حكما قضائيا متنوعا.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.